В Москве обезвредили преступную группировку организаторов нелегальной миграции

В Москве задержали девять участников преступной группировки, которая занималась организацией нелегальной миграции в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Фигурантов дела обвиняют в том, что они оформляли гражданам Узбекистана и Таджикистана, желавшим получить российские паспорта, фальшивые украинские документы и справки о регистрации в ДНР. Это позволяло мигрантам стать гражданами России в упрощенном порядке. За услуги подозреваемые брали вознаграждение от 150 до 350 тысяч рублей.

Следственный комитет расследовал дело совместно с управлениями ФСБ и МВД по нескольким регионам. Прошло более 30 обысков, изъяли штампы, печати и бланки, с помощью которых фигуранты дела изготовляли поддельные документы. Удалось найти и тех, кого таким образом легализовали в России. Следствие решает вопрос об их депортации с лишением гражданства.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали владельцев пяти хостелов, в которых незаконно зарегистрировали почти 900 мигрантов.