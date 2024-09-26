Почти тысячу мигрантов незаконно зарегистрировали в петербургских хостелах

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели операцию, по итогам которой задержали владельцев пяти хостелов. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, владельцев этих мест размещения подозревали в незаконной регистрации большого количества мигрантов с 2023 года.

«В разных районах города супруги содержали пять недорогих гостиниц, где массово регистрировали фактически не проживающих там мигрантов. В основном нелегалы работали на стройках», — сказала Волк.

Представитель МВД подчеркнула, что после оформления фиктивной регистрации злоумышленники отправляли документы в стороннюю компанию, с которой у них были партнерские отношения, для последующей постановки нелегальных иностранцев на миграционный учет. С 2023 года им удалось таким образом легализовать порядка 900 приезжих.

Против фигурантов завели уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», их отправили под стражу. Предварительное расследование продолжается.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил запретить мигрантам работу в такси и каршеринг.