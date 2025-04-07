Задержание нетрезвого курьера в екатеринбургской школе показали на видео

Днем 7 марта в школе № 164 в Екатеринбурге задержали курьера, который оставил на посту охраны коробку с бланками карт профилактических прививок для медпункта и ушел без объяснений, спровоцировав переполох. Кадры задержания мужчины оказались в распоряжении 360.ru.
«Мужчина орал и сопротивлялся, когда его посадили в машину. Начал пинать ногами сотрудника Росгвардии», — рассказал 360.ru о ситуации очевидец.
Охранник после получения коробки нажал тревожную кнопку. После этого курьера задержали силовики — он был пьян.
В Сети появилась информация о стрельбе в школе, однако официальный представитель МВД Ирина Волк ее опровергла. Распространители фейков утверждали, что детей вывели через эвакуационные выходы, а самого стрелявшего задержали прибывшие правоохранители.
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