МВД опровергло сообщения о стрельбе в одной из школ Екатеринбурга

Сообщения о стрельбе в школе № 164 в Екатеринбурге, появившиеся сегодня утром в нескольких Telegram-каналах, являются фейком. Опровержение опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк .

«На самом деле в школу пришел курьер, который, ничего не объяснив охраннику учебного заведения, оставил коробку с бланками карт профилактических прививок, предназначавшимися работникам школьного медпункта, и ушел», — пояснила она.

После этого охранник, не поняв, что произошло, сразу нажал тревожную кнопку. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали курьера. По предварительным данным, мужчина был пьян.

«В настоящее время учебный процесс проходит штатно. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего», — заключила она.