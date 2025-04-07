Фейк: в школе в Екатеринбурге произошла стрельба

Сообщение о стрельбе в школе №164 в Екатеринбурге опровергли

В интернете появились сообщения о стрельбе в школе №164 в Екатеринбурге. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В Сети появились сообщения, что неизвестный открыл огонь в школе №164 в Екатеринбурге. Детей якобы вывели через эвакуационные выходы, а самого стрелявшего задержали прибывшие сотрудники Росгвардии.

Правда

Официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла эту информацию. Она рассказала, что в школу зашел курьер, который оставил на посту охраны коробку с бланками карт профилактических прививок для медпункта и, не объяснив, что это, ушел.

Охранник, не разобравшись в ситуации, нажал тревожную кнопку. Вскоре курьера задержали — он был пьян.

Агентство Ura.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ также сообщило, что никакой стрельбы в школе не было.

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