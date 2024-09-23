«Задание дали». Почему иркутский подросток напал на одноклассников

Подросток из Балаганска мог получить задание напасть на одноклассников через соцсети, рассказал 360.ru источник. По его словам, ранее школьник ничего подобного не вытворял и был очень спокойным.

«На 100 баллов спокойный был», — подчеркнул источник, указав на уравновешенность мальчика.

По его словам, никаких конфликтов ни у кого с подростком не было. Однако причиной нападения, допустил собеседник 360.ru, стала некая группа в социальных сетях, где школьнику дали задание убить одноклассников и наложить на себя руки.

«Там вроде был не конфликт, а то, что он сидел в какой-то группе [в социальной сети], и после этого выполнял какие-то задания. <…> Ему вроде бы какое-то задание дали: убить одноклассников и себя», — объяснил он, добавив, что школьник рос в полноценной семье.

Мальчик набросился с молотком на одноклассников 23 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности. Детский омбудсмен по региону Татьяна Афанасьева подтвердила, что небольшие ранения получили трое учеников.