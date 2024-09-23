Напавшего на одноклассника с молотком школьника в Иркутской области допросили

Ученика школы в городе Балаганске Иркутской области после нападения с молотком на одноклассника допросили и отправили домой. Об этом 360.ru рассказал директор учебного заведения.

«Все нормально, занятия в штатном режиме. Пострадавший мальчик дома сейчас. Напавшего допросили и отпустили домой, дальше будут работать с мамой, ему 13 лет. Пострадал всего один школьник, мы остановили ситуацию своими силами, но скорую помощь также вызвали», — сказала она.

По информации источников 360.ru, сам нападавший был очень тихим и спокойным, не конфликтовал с другими учениками.

Вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников в Иркутской области 23 сентября. СК уже возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности.