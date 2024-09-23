Стало известно состояние школьников после нападения одноклассника в Балаганске

Афанасьева: 3 школьника легко ранены после нападения одноклассника в Балаганске

В результате нападения одноклассника в Балаганске Иркутской области трое учеников школы получили небольшие ранения. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила детский омбудсмен по региону Татьяна Афанасьева.

По ее словам, конфликт произошел на перемене в спортивной раздевалке.

«Утром в понедельник в спортивной раздевалке на перемене перед уроком физкультуры 13-летний школьник напал на одноклассников. Непоправимых последствий удалось избежать благодаря действиям педагога. Небольшие ранения получили трое ребят», — написала омбудсмен.

Афанасьева добавила, что одному из них оказали медицинскую помощь, раны незначительные. От госпитализации сына мать отказалась, ребенок находится под амбулаторным наблюдением врачей.

В беседе с 360.ru источник в школе отметил, что нападавший был тихим и спокойным мальчиком, который не вступал в конфликты.

СК возбудил после нападения уголовное дело, его расследование проконтролирует прокуратура.