За рулем врезавшейся в дерево Lada в Москве был 15-летний подросток

Попавшей в ДТП в Балакиревском переулке в Москве Lada управлял 15-летний юноша. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Подросток рассказал, что перепутал педали газа и тормоза. В результате машина врезалась в дерево.

При столкновении пострадали два человека, находившиеся в салоне автомобиля — 12-летний мальчик и 15-летняя девочка. Их доставили в больницу.

По факту ДТП начали проверку. Ее ход держит на контроле прокуратура Центрального административного округа столицы.

Недавно в Люберцах 17-летний парень на багги сбил двух детей, переходивших дорогу по зебре в поселке Красково. Подробности аварии стали выяснять правоохранители. Водительских прав у подростка не оказалось.