Два подростка пострадали в ДТП с иномаркой и Lada в центре Москвы

Источник 360.ru: два подростка пострадали при столкновении двух машин в Москве

Два подростка получили травмы в аварии, которая произошла в центре Москвы с участием Lada и Geely. Об этом 360.ru сообщил источник.

Столкновение произошло в районе дома №19 в Балакиревском переулке. После ДТП отечественный автомобиль врезался в дерево.

Предварительно, пострадали мальчик 2013 года рождения и девочка 2010 года рождения.

На место прибыли экстренные службы и правоохранительные органы, причина аварии и состояние потерпевших уточняются.

