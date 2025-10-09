Подросток на багги сбил двух маленьких детей в Люберцах

Подросток сбил на багги двух четырехлетних мальчиков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в поселке Красково. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Вечером 8 октября 17-летний юноша ехал на багги по улице Карла Маркса. В какой-то момент он наехал на двух переходивших дорогу детей. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Выяснилось, что у подростка не было водительских прав. Правоохранители разбираются в подробностях аварии. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП.

Ранее в Башкирии 20-летний водитель Lada Priora переехал на пешеходном переходе мать с ребенком и врезался в магазин. Женщина скончалась на месте. Девочку с травмами доставили в местную больницу.