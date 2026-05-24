За рулем Porsche в ДТП с машиной Прудникова был сотрудник компании X5 Group

За рулем Porsche, который столкнулся с автомобилем бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова на Ломоносовском проспекте в Москве, находился сотрудник X5 Group. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании.

Представители организации заявили, что после аварии намерены принять меры в отношении работника. Его поведение вызвало решительную реакцию руководства.

«Данные действия нашего сотрудника являются для нас недопустимыми, они не соответствуют принципам и ценностям компании. Мы примем соответствующие административные решения», — сообщили собеседники агентства.

Также в компании выразили сожаления пострадавшему и заявили о готовности оказать всю необходимую помощь.

ДТП произошло днем 24 мая. По предварительным данным, около 15:10 водитель Porsche пошел на обгон, не справился с управлением и на скорости врезался в автомобиль, который принадлежит футболисту. В результате столкновения пострадал один человек.