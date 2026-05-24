Футболист Прудников заявил, что его не было в машине в момент ДТП

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников не находился за рулем автомобиля Voyah Dream, который попал в ДТП в Москве. Об этом спортсмен сообщил РИА «Новости» .

«Машина моя, за рулем был не я. Я приехал посмотреть на свою машину», — сказал Прудников.

Он также уточнил ИС «Вести», что отдал автомобиль другу. На момент общения с журналистами спортсмен не знал, кто именно находился за рулем в момент столкновения с Porsche на юго-западе столицы, и не располагал информацией о пострадавших.

«Сейчас я все узнаю, поэтому сюда и приехал. Вот машина пострадала. Машину дал другу», — заявил он.

Авария произошла днем 24 мая на Ломоносовском проспекте. По предварительной информации, около 15:10 водитель Porsche попытался обогнать другой автомобиль, но не справился с маневром и на высокой скорости ударил машину, принадлежащую футболисту. После аварии один человек получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции выяснят все детали произошедшего.