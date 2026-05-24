Футболист «Спартака» попал в ДТП с Porsche в Москве

На юго-западе Москвы один человек пострадал при столкновении двух автомобилей, рассказали 360.ru в пресс-службе МВД. Участником ДТП, по предварительным данным, стал футболист «Спартака» Александр Прудников.

Как сообщили в ведомстве, авария произошла примерно в 15:10 на Мичуринском проспекте. Пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как выяснил телеграм-канал Shot, за рулем Porsche Voyah находился Прудников. Очевидцы рассказали, что иномарка, в которой находилась пьяная компания, въехала в другое авто, перевернув его. Оба автомобиля получили повреждения.

Сам футболист не пострадал, его состояние удовлетворительное. Травмы получила пассажирка, которая ехала вместе с ним. Ее увезли на скорой с места аварии.

По версии телеграм-канала Baza, водитель Porsche сзади пошел на обгон и врезался в заднее крыло машины Прудникова.

Ранее в Москве водитель на Volkswagen влетел в столб боковой частью автомобиля. Машину сложило практически напополам, мужчина погиб.