Взрыв прогремел в жилом доме в Лобне

Взрыв раздался в одном из жилых домов в Лобне. Предварительно, ЧП произошло из-за детонации гранаты, пострадал один человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

Взрыв произошел на первом этаже. По словам собеседника, в эту квартиру недавно переехал мужчина и начал делать ремонт.

«Выносил вещи и произошел взрыв. Раньше в квартире жил какой-то копатель», — подчеркнул он.

Другой собеседник рассказал, что из-за взрыва жильцу оторвало кисть руки.

«Шок, одной руки нет, вторую пытаются спасать. Пробита гортань», — заявил он.

В МЧС 360.ru прокомментировали ситуацию и отметили, что разрушений и возгораний не было. На место выехали специалисты.

«Там не было взрыва, там был хлопок неизвестного происхождения», — указали в пресс-службе ведомства.

Ранее взрыв зафиксировали в одной из квартир на улице Артамонова в Москве. По информации источника, в доме сдетонировало взрывное устройство. Очевидцы заметили запах гари и дым, но открытого огня не было. Взрыв прогремел в двухкомнатной квартире на втором этаже. В МЧС подтвердили, что ЧП не вызвало разрушений конструкций. Также в ведомстве опровергли версию о взрыве бытового газа.