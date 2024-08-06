Два человека пострадали при взрыве в квартире на западе Москвы

Источник 360.ru: в доме на улице Артамонова прогремел взрыв, двое пострадали

Фото: Pxhere

Взрыв произошел в одной из квартир на улице Артамонова в Москве. Как сообщил источник 360.ru, пострадали два человека. Одному мужчине требуется медицинская помощь.

В доме выбило два окна. Ощущается запах гари, виден дым, но открытого огня не было. Квартиру, где произошло ЧП, никто не открывал. К месту происшествия вызвали скорую и спецслужбы.

Какой именно предмет сдетонировал — пока неизвестно. Как уточнил источник, дом газифицирован.

Ранее взрыв газа произошел в Люберцах. ЧП произошло напротив администрации округа. К месту происшествия оперативно выехали пожарные.

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