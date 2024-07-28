Нефтебаза загорелась в Курской области после очередной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

ВСУ атаковали деревню Полевая примерно в 01:50 ночи, удар пришелся по нефтебазе. Также местные жители сообщили, что в Медвенском районе после атаки украинских беспилотников загорелся частный дом. В городе Суджа слышали взрыв.

В Telegram-канале регионального МЧС сообщение о воздушной атаке появилось в 01:11 ночи. Официальной информации по возгоранию на нефтебазе пока не поступало.

Накануне украинские дроны атаковали курских рыбаков в деревне Елизаветовке. Раненых мирных жителей доставили в местную больницу.