После атаки украинского беспилотника в Курской области загорелась нефтебаза — СМИ

Mash: в Курской области после атаки дрона ВСУ загорелась нефтебаза

Фото: Pixabay

Нефтебаза загорелась в Курской области после очередной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

ВСУ атаковали деревню Полевая примерно в 01:50 ночи, удар пришелся по нефтебазе. Также местные жители сообщили, что в Медвенском районе после атаки украинских беспилотников загорелся частный дом. В городе Суджа слышали взрыв.

В Telegram-канале регионального МЧС сообщение о воздушной атаке появилось в 01:11 ночи. Официальной информации по возгоранию на нефтебазе пока не поступало.

Накануне украинские дроны атаковали курских рыбаков в деревне Елизаветовке. Раненых мирных жителей доставили в местную больницу.

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