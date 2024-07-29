ВСУ повредили электростанцию в Орловской области во время атаки беспилотниками

Два беспилотника сбили на территории Глазуновского района Орловской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале .

«Сегодня ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции», — написал он.

По словам Клычкова, на место ЧП прибыли правоохранительные органы, сотрудники оперативных служб занимаются последствиями воздушной атаки.

Ранее ВСУ пустили два беспилотника в сторону города Суджи и поселка Медвенки в Курской области. Как рассказал губернатор региона Алексей Смирнов, из-за атаки украинских националистов пострадала жительница Суджи, ее госпитализировали. Обломки второго дрона упали на дом в Медвенке, начался пожар. Спасатели быстро потушили огонь.