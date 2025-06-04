Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 118

Число пострадавших при обрушении автомобильного моста под Брянском выросло до 118 человек. Об этом заявил осведомленный источник РИА «Новости» в экстренных службах.

«По уточненной информации, на утро среды при теракте в Брянской области пострадали 125 человек, семеро из них погибли», — рассказал собеседник агентства.

Трагедия произошла в ночь на 1 июня. Локомотив и вагоны пассажирского поезда, который ехал из Климова в Москву, сошли с железнодорожных путей из-за обрушения автомобильного моста на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи.

Жертвами стали семь человек. Один из них — машинист поезда Павел Мишин. Заметив на пути рухнувший мост, он применил экстренное торможение, что помогло снизить скорость поезда к моменту столкновения и уменьшить количество погибших среди пассажиров.

Накануне официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что произошедшее ЧП квалифицировано следствием как теракт.