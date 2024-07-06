Поиск выживших под завалами насосной станции начался в Волгограде

РИА «Новости»: под завалами взорвавшейся насосной станции Волгограда есть люди

Разбор завалов начался на месте разрушенной взрывом газа насосной станции Волгограда в поисках выживших людей. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, после обрушения неизвестно местонахождение трех человек.

«Предварительно, трое могут оставаться под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде», — сказал собеседник агентства.

Насосная станция обрушилась в Волгограде в результате взрыва газа. Предварительной причиной детонации назвали нарушения техники безопасности во время сварочных работ.

В областном главке СК заявили, что в момент детонации в здании находились люди. На месте происшествия нашли двух погибших. Точное количество вероятных жертв и пострадавших в ведомстве назвать не смогли.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. На место прибыла группа криминалистов для установления всех обстоятельств происшествия.

Очевидцы в комментарии 360.ru заявили, что взрыв был настолько сильный, что сотряс стоящий рядом с насосной станцией девятиэтажный дом.