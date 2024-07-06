Состояние пострадавших при взрыве насосной станции Волгограда назвали нормальным

Пострадавшие при взрыве насосной станции в Волгограде находятся в нормальном состоянии. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель губернатора области Олег Николаев.

«Те, которые участвовали в проведении работ, находятся, предварительно, в нормальном состоянии», — привело заявление Николаева РИА «Новости» .

Он подтвердил, что два человека погибли при взрыве и разрушении здания.

Взрыв газа привел к обрушению насосной станции на Изобильной улице Волгограда. По данным ресурсоснабжающей организации, в тот момент в помещении находились восемь человек. В компании заявили, что пока известно о трех пострадавших.

В областном главке Следственного комитета уточнили, что на месте взрыва нашли тела двух рабочих. Предварительной причиной детонации в ведомстве назвали нарушение техники безопасности во время проведения сварочных работ. Следователи завели уголовное дело.

На месте взорвавшейся насосной станции начались разборы завалов. Спасатели приступили к поиску трех пропавших сотрудников предприятия.