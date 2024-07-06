СК установил личности двоих погибших при взрыве в Волгограде

В Волгограде установили личности двух погибших при взрыве на насосной станции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

«Установлены личности обоих погибших, тела которых в настоящее время обнаружены и уже осмотрены следователями», — уточнили в ведомстве.

Днем 6 июля сильный взрыв раздался на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. В результате происшествия рухнула кровля здания. Причиной детонации могли стать нарушения техники безопасности во время сварочных работ.

От взрыва и разрушения здания погибли два человека, трое пострадали. Под завалами могут находиться еще три человека — их поиски продолжаются.

Взрыв также повредил окна 29 квартир в соседней многоэтажке. Следственный комитет возбудит уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.