Взрыв газа произошел в Люберцах на Звуковой улице. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП случилось напротив администрации округа. На место выехали пожарные. Другие подробности случившегося пока неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.

Врыв газа в жилом доме произошел ранее в Хабаровской области. В результате ЧП пострадали мужчина, женщина и трое детей.

До этого баллон с газом взорвался в Москве на улице Санникова. Один мужчина получил травму ягодиц. Пострадавшего передали врачам. Разрушений после взрыва не зафиксировали.

UPD: По информации пресс-службы МЧС Московской области, в результате взрыва газовоздушной смеси в Люберцах на улице Калинина разрушений, возгораний и пострадавших нет. Взрыв произошел в доме № 87 на первом этаже во втором подъезде.