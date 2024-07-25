Пять человек пострадали из-за взрыва газа в селе под Хабаровском

Двое взрослых и 3 ребенка пострадали при взрыве газа в доме под Хабаровском

В жилом доме в селе Тополево в Хабаровской области взорвался газ. Пострадали пять человек, сообщили ТАСС в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Пострадали женщина и мужчина, а также трое детей.

Как сообщили в Telegram-канале «Губерния Хабаровск», предположительно, взрыв газа произошел в одной из квартир на втором этаже. Хозяина жилья уже передали медикам скорой помощи. Что послужило причиной ЧП, пока неизвестно.

Накануне в Москве в квартире дома на улице Санникова взорвался баллон с газом. По данным источника 360.ru, в результате происшествия пострадал 40-летний мужчина. Он получил травму ягодиц.

«На передке понимают». Новый закон о запрете смартфонов в зоне СВО возмутил общество

Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте