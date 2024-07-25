Пять человек пострадали из-за взрыва газа в селе под Хабаровском

Двое взрослых и 3 ребенка пострадали при взрыве газа в доме под Хабаровском

В жилом доме в селе Тополево в Хабаровской области взорвался газ. Пострадали пять человек, сообщили ТАСС в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Пострадали женщина и мужчина, а также трое детей.

Как сообщили в Telegram-канале «Губерния Хабаровск», предположительно, взрыв газа произошел в одной из квартир на втором этаже. Хозяина жилья уже передали медикам скорой помощи. Что послужило причиной ЧП, пока неизвестно.

Накануне в Москве в квартире дома на улице Санникова взорвался баллон с газом. По данным источника 360.ru, в результате происшествия пострадал 40-летний мужчина. Он получил травму ягодиц.