Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в квартире в Отрадном
Источник 360.ru: баллон газа взорвался в доме в Москве, есть пострадавший
Баллон с газом взорвался в квартире на улице Санникова в Москве. Как сообщил источник 360.ru, пострадал 40-летний мужчина.
Пострадавшего передали медикам. Подробностей о его состоянии пока нет.
Многоквартирный дон находится рядом со школой. Информация о разрушениях не поступала. Причины происшествия устанавливают специалисты.
UPD: как стало известно позднее, баллон разорвался в заднем проходе мужчины. Пострадавший получил травму ягодиц.
Ранее на одной из строек в Чечне произошел взрыв газовых баллонов. Погибли пять человек, шестеро пострадали, все в тяжелом состоянии, трое из них — в реанимации.