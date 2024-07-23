Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в квартире в Отрадном

Источник 360.ru: баллон газа взорвался в доме в Москве, есть пострадавший

Баллон с газом взорвался в квартире на улице Санникова в Москве. Как сообщил источник 360.ru, пострадал 40-летний мужчина.

Пострадавшего передали медикам. Подробностей о его состоянии пока нет.

Многоквартирный дон находится рядом со школой. Информация о разрушениях не поступала. Причины происшествия устанавливают специалисты.

UPD: как стало известно позднее, баллон разорвался в заднем проходе мужчины. Пострадавший получил травму ягодиц.

Ранее на одной из строек в Чечне произошел взрыв газовых баллонов. Погибли пять человек, шестеро пострадали, все в тяжелом состоянии, трое из них — в реанимации.