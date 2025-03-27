Выживших при сходе лавины в Магаданской области эвакуируют

Несколько туристов погибли при сходе лавины в Магаданской области. Спасатели готовятся к эвакуации выживших членов группы. Об этом 360.ru сообщила руководитель «Горного клуба МГУ» Александра Муранова.

«Да, погибшие есть. Мы ждем эвакуацию людей оттуда. Пока все члены группы находятся там. Мы разбираемся в случившемся», — сказала она.

По информации пресс-службы МЧС России, под лавину на перевале Дядя Ваня в 30 километрах от поселка Синегорье попала туристическая группа из шести человек. Четверо из них погибли, один получил травмы. Еще один участник группы не пострадал.

Для эвакуации людей на место происшествия направили вертолет Ми-8, на борту которого находится команда из восьми спасателей.

Ранее стало известно о гибели лыжницы под лавиной в километре от казахстанского курорта Шымбулак. Сход снежной массы спровоцировали три фрирайдера.