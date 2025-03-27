Четыре человека погибли под лавиной в Магаданской области

В результате схода лавины в Магаданской области погибли четверо туристов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Туристическая группа из шести человек попала под сход снежной массы на перевале Дядя Ваня, в 30 километрах от поселок Синегорье. Предварительно, четыре человека погибли, один травмирован, а еще один не пострадал.

По гористой местности оказалось невозможно оперативно добраться до места происшествия. Для эвакуации туристов МЧС направило группу из восьми спасателей на вертолете Ми-8.

РИА «Новости» уточнило, что сход лавины произошел в Ягоднинском районе области.

Ранее из-за схода лавины в километре от казахстанского курорта Шымбулак погибла лыжница. ЧП, которое спровоцировали трое фрирайдеров, произошло около пика Комсомола.