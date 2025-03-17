Лыжница-фрирайдер погибла под лавиной в Казахстане

Из-за лавины в километре от казахстанского горного курорта Шымбулак погибла лыжница. Об этом сообщил Sputnik .

Сход лавины спровоцировали трое фрирайдеров, которые во время спуска подрезали склон в запрещенном месте. Диспетчер горнолыжного курорта рассказал, что ЧП произошло около пика Комсомола.

В МЧС подтвердили, что из-за лавины под снежными завалами оказались трое лыжников.

«Двое смогли выбраться самостоятельно, третьего человека без признаков жизни извлекли из-под снега», — подчеркнули в ведомстве.

Позднее департамент Алматы уточнил, что лавина сошла в районе озера Нунатак. Ее объем составил 50 кубометров снега. В результате ЧП погибла лыжница 1990 года рождения, личности двух пострадавших устанавливаются.

Ранее лавина сошла в районе южного склона Аигби в Сочи. Спасатели нашли под 2,5-метровой толщей снега тело лыжника из Истры. Оно находилось практически у нижнего края лавины.