Ядовитые змеи расползлись по подъезду дома на юге Москвы

В подъезде многоэтажного дома в Москве заметили ядовитых змей, которые уползли из квартиры. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП случилось в Коломенском проезде. Жильцы обратились к спасателям. Заявительница рассказала, что ее сосед разводит дома ядовитых змей, однако в настоящее время отсутствует. Несколько рептилий выбрались из помещения и оказались в подъезде.

Одну из змей жильцам удалось поймать самостоятельно. Ее накрыли ведром, однако установить, где находится хозяин рептилий, пока не удалось.

В дом прибыли специалисты Департамента природопользования Москвы, информация уточняется.

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