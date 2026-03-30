Трехлетний ребенок в Улан-Удэ выпал из окна четвертого этажа

В Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа, мать во время ЧП находилась в другой комнате. Об этом сообщила пресс-служба МВД Бурятии.

«Находясь в комнате, трехлетний малыш забрался на стул, затем на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки, и выпал на улицу», — заявили в ведомстве.

В результате случившегося ребенка доставили в больницу с травами. Семья благополучная, не состоит на учете.

В феврале похожая ситуация случилась в Петербурге. Семилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа в Петроградском районе. В итоге попал в больницу. В марте его выписали в удовлетворительном состоянии. Врачи отметили, что маленький пациент продолжит восстановление под их наблюдением.

Падение ребенка удалось смягчить благодаря действиям дворника Хайрулло Ибадуллаева. Он успел поймать ребенка на лету.