Выпавшего из катера 5-летнего мальчика нашли мертвым в Химках

Тело пятилетнего мальчика, упавшего за борт катера на канале имени Москвы, нашли. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

«Поиски ребенка длились несколько часов, спасатели до последнего не теряли надежду найти мальчика живым, но чуда не произошло», — написали авторы публикации.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта.

Катером управлял отец ребенка. Он резко повернул, чтобы избежать столкновения с теплоходом. В этот момент его сын упал за борт. Течение быстро подхватило ребенка и унесло его. Как сообщил источник 360.ru, мужчине 37 лет, в катере были только отец и сын.

В пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью подтвердили, что водолазы достали из воды тело ребенка, который выпал за борт при столкновении катера с берегом в Химках.

Ранее в распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.