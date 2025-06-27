Выпавшего из катера 5-летнего мальчика нашли мертвым в Химках
Тело пятилетнего мальчика, упавшего за борт катера на канале имени Москвы, нашли. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
«Поиски ребенка длились несколько часов, спасатели до последнего не теряли надежду найти мальчика живым, но чуда не произошло», — написали авторы публикации.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта.
Катером управлял отец ребенка. Он резко повернул, чтобы избежать столкновения с теплоходом. В этот момент его сын упал за борт. Течение быстро подхватило ребенка и унесло его. Как сообщил источник 360.ru, мужчине 37 лет, в катере были только отец и сын.
В пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью подтвердили, что водолазы достали из воды тело ребенка, который выпал за борт при столкновении катера с берегом в Химках.
Ранее в распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.