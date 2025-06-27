СК возбудил дело из-за исчезновения ребенка, выпавшего из лодки в Подмосковье

В Подмосковье возбудили уголовное дело о нарушении правил движения водного транспорта после того, как на канале имени Москвы из лодки выпал пятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте.

По данным следствия, судно столкнулось с берегом в городском округе Химки из-за того, что капитан не справился с управлением при маневре. Ребенок был без спасательного жилета. Сейчас его ищут водолазы.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства.

Сотрудники МЧС развернули полномасштабные поисково-спасательные работы. Кроме водолазов на место прибыли и психологи.

Мать ребенка, находившуюся на берегу, отправили в больницу — предположительно, с нервным срывом.