Ребенок выпал из лодки после столкновения с берегом на канале имени Москвы

Ребенок выпал из лодки и пропал без вести после того, как лодка столкнулась с берегом на канале имени Москвы между Долгопрудным и Химками. Об этом сообщил корреспондент 360.ru с места происшествия.

Как это произошло, сейчас выясняют полицейские. На место едут следственно-оперативная группа и водолазы. Сообщается, что ребенок был без спасательного жилета.

Сама лодка не затонула, информация Telegram-каналов о столкновении с другим судном не соответствует действительности. Мать ребенка госпитализировали. Предположительно, у нее нервный срыв.

Источник в экстренных службах сообщил, что перекрыли движение с 54-го по 56-й километры. Ориентир для поисков — участок между Долгопрудным и деревней Терехово.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС сообщило, что капитан лодки не справился с управлением. Пропавшему ребенку пять лет.