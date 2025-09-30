Вынос тела погибшей в резне на юге Москвы банкирши попал на видео

На записи видно, как из здания выносят труп в черном мешке и грузят в машину. На месте происшествия продолжают работать правоохранители.

ЧП произошло в отделении банка на Автозаводской улице. Уволенный сотрудник ворвался в здание и пырнул ножом в шею свою бывшую начальницу. Предполагаемого преступника уже задержали.

Отец зарезанной банкирши возложил ответственность за случившееся на ее руководство. По его мнению, напавший был неадекватным. Мужчина рассказал, что видел дочь утром, когда она отводила сына в школу и уходила на работу. О случившемся он узнал из СМИ и от зятя.

Мать подозреваемого в убийстве заявила, что ее сын был идеальным ребенком. Новость о его причастности к преступлению стала для нее настоящим ударом. Женщина отметила, что ее сын всегда вел себя сдержанно и не ввязывался в драки.