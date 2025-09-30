Кровавая расправа. Уволенный сотрудник банка зарезал свою начальницу на юге Москвы

Банкир расправился с начальницей на юге Москвы

В Москве уволенный сотрудник банка зарезал свою начальницу. Предполагаемого преступника уже задержали. Подробности — в материале 360.ru.

«Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе .

Отдел по расследованию особо важных дел по Южному административному округу ГСУ СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

«От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Кровавое преступление произошло на юге столицы 30 сентября. Мужчина ворвался в отделение банка на улице Автозаводской и ударил ножом свою начальницу, сообщила пресс-служба Следственного комитета Москвы.

«Злоумышленник обезврежен и задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение московского ведомства, где следователи приступят к его допросу», — подчеркнули следователи.

В СК подтвердили эту информацию.

«В Москве полицейскими и сотрудниками Росгвардии задержан мужчина, нанесший смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка», — заявила она в Telegram-канале .

По данным Telegram-канала Baza, нападавшим оказался уволенный сотрудник банка, а жертвой — заместитель руководителя филиала кредитного учреждения.

Прокуратура Москвы сообщила, что взяла на контроль установление обстоятельств гибели сотрудницы банка.

«Тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области шеи обнаружено в помещении банка на улице Автозаводская», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемый 1985 года рождения напал на женщину, предварительно, из личных неприязненных отношений. Работу правоохранителей на месте преступления координирует заместитель Симоновского межрайонного прокурора Иван Сергеев.

«Расследование на контроле в прокуратуре», — добавили в пресс-службе.

Отец сотрудницы банка сообщил 360.ru, что не знал о происшествии с дочерью. О проблемах на работе она не рассказывала.

«Она со мной особенно не делилась. <… > Обычно с матерью делилась. <… > Боже, да что же это такое?» — сказал шокированный родственник.