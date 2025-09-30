Отец зарезанной в Москве банкирши возложил ответственность на ее руководство

Отец сотрудницы банка, убитой в отделении кредитного учреждения на юге Москвы, возложил ответственность за случившееся на руководство. Об этом он заявил в комментарии 360.ru.

«Это виновато руководство. Сигналы подавали, говорили, что неадекват работает», — рассказал родственник погибшей.

Он добавил, что последний раз видел дочь утром — она уходила на работу и отводила сына в школу. О произошедшем родитель узнал из СМИ и от зятя.

Консьержка дома Ольга, где жила убитая, рассказала, что она была хорошей девушкой.

«Девчонка хорошая, общительная, всегда улыбается, здоровается», — отметила женщина.

По ее словам, погибшая жила с отцом, матерью и сыном.

«Мальчик у нее — первый или второй класс», — добавила собеседница 360.ru.

Муж убитой после происшествия приехал к месту преступления. Он требовал пустить его в здание, но полиция оцепила территорию и ограничила вход. В СМИ сообщили, что на женщину напал с ножом уволенный сотрудник банка.