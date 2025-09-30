Никогда в жизни не дрался. Что известно о задержанном за убийство сотруднике банка

Мать задержанного за убийство в московском банке: сын был идеальным ребенком

По подозрению в убийстве сотрудницы банка на юге Москвы задержали ее бывшего коллегу — мужчину 1985 года рождения. Мать подозреваемого Ольга рассказала 360.ru, что известие о причастности сына к преступлению стало для нее настоящим ударом.

Женщина отметила, что ее сын всегда вел себя сдержанно и не ввязывался в драки.

Я в недоумении, я не знаю, почему это произошло. У меня рос идеальный ребенок: он очень хорошо учился и в институте, и школе. Он никогда в жизни не дрался.

Собеседница 360.ru добавила, что понятия не имеет, по какой причине ее сын мог наброситься на кого-то с ножом.

«Я не знаю, что с ним могло произойти, я живу очень далеко. Для меня это полная неожиданность и шок», — объяснила она.

Чтобы подробнее узнать о задержанном, 360.ru также связался с его бывшей женой Альфией. Женщина рассказала, что прибыла в отделение МВД.

«Я сейчас нахожусь в полиции, не могу с вами разговаривать», — сообщила она.

Ранее отец убитой рассказал, что в последний раз видел дочь утром, когда она отводила сына в школу и отправлялась на работу в банк. О ее смерти он узнал из прессы.