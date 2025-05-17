Территорию знаменитого парка «Анапская пересыпь» закрыли для посещения

В Краснодарском крае территорию парка «Анапская пересыпь» закрыли для свободного посещения. Об этом сообщил местный оперштаб .

Запрет затронул всю Бугазскую косу и береговую линию между Витязево и Благовещенской.

«Введение такой меры на особо охраняемой природной территории рекомендовано учеными для проведения исследований по восстановлению экосистем природного парка», — уточнили в оперштабе.

Специалисты также приведут в порядок загрязненные территории. Запрет распространяется на индивидуальные и групповые посещения для прогулок и отдыха, а также заезд на авто.

В апреле волонтеры, очищающие пляжи Анапы после разлива мазута, завили о нехватке топлива. Добровольцы продолжают собирать пожертвования.