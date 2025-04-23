Росприроднадзор оштрафовал владельца затонувшего танкера «Волгонефть-239»

Собственника одного из потерпевших крушение и устроивших разлив мазута танкеров в Керченском проливе оштрафовали. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, штраф назначали ЗАО «Волгатранснефть», которое владеет потерпевшим крушение танкером «Волгонефть-239».

Руководство компании обвинили в несоблюдении экологических требований, неоповещении уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов, нарушении требований к охране водных объектов и представлении плана ликвидации разлива с заведомо недостоверными сведениями.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП с танкерами с мазутом в Черном море почти в 85 миллиардов рублей.

После крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которое произошло 15 декабря прошлого года, специалисты до сих пор фиксируют загрязнения в Черном море. По последним данным, из танкеров утекло около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.