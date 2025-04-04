Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП с танкерами с мазутом в Черном море

Владельцев затонувших в Черном море танкеров с мазутом требуют возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. Размер ущерба почти 85 миллиардов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте Росприроднадзора.

«Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований составила 84 миллиарда 943 миллиона 948 тысяч 679 рублей. Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера „Волгонефть-212“ — ООО „Кама Шиппинг“ — составила 49 миллиардов 460 миллионов 85 тысяч 849 рублей», — заявили в ведомстве.

Также там отметили, что в отношении ЗАО «Волгатранснефть», который является собственником танкера «Волгонефть-239», сумма вреда, причиненного морю, составила 35 миллиардов 483 миллиона 862 тысячи 830 рублей.

У компаний есть месяц на возмещение вреда. Если в течение этого срока они не возместят убытки, то исковые заявления направят в суд.

Ранее в пресс-службе Минтранса России заявили, что фрагменты танкеров, затонувших в Керченском проливе утилизируют в четыре этапа. Сначала срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность, потом закрепят части танкеров на дне, далее откачают оставшийся мазут, а затем поднимут судна. Полностью убрать танкеры собираются в 2026 году.