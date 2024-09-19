Рации Icom V82, такие же, как взорвавшиеся в Ливане, можно приобрести в России. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным агентства, на известных маркетплейсах нашли ряд объявлений о продаже такой модели. Стоимость устройств — около шести тысяч рублей.
Ранее стало известно, что число пострадавших от взрывов раций в Ливане увеличилось до 450, погибших — до 14. Также в стране сдетонировали некоторые машины и мопеды. За день до этого в государстве начали взрываться пейджеры, которые использовали члены «Хезболлы». В результате ЧП погибли 11 человек, более четырех тысяч пострадали.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые выступил после взрывов техники в Ливане. В своей речи он пообещал восстановить безопасность на севере страны.
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Ввзорвавшиеся в Ливане рации нашли в продаже в России
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