Ввзорвавшиеся в Ливане рации нашли в продаже в России

Взорвавшиеся в Ливане рации фирмы Icom нашли в продаже на маркетплейсах в РФ

Рации Icom V82, такие же, как взорвавшиеся в Ливане, можно приобрести в России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, на известных маркетплейсах нашли ряд объявлений о продаже такой модели. Стоимость устройств — около шести тысяч рублей.

Ранее стало известно, что число пострадавших от взрывов раций в Ливане увеличилось до 450, погибших — до 14. Также в стране сдетонировали некоторые машины и мопеды. За день до этого в государстве начали взрываться пейджеры, которые использовали члены «Хезболлы». В результате ЧП погибли 11 человек, более четырех тысяч пострадали.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые выступил после взрывов техники в Ливане. В своей речи он пообещал восстановить безопасность на севере страны.