Нетаньяху впервые после взрывов техники в Ливане выступил с заявлением

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые после взрывов пейджеров и другой техники в Ливане выступил с публичным заявлением. Глава государства пообещал восстановить безопасность на севере страны. Его обращение опубликовали в Telegram-канале израильского МИД на русском языке.

«Я уже говорил: мы вернем жителей севера в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», — подчеркнул израильский лидер.

Днем 17 сентября в Ливане раздались тысячи взрывов. Сдетонировали пейджеры, которыми пользовались члены группировки «Хезболла». В результате ЧП погибли 11 человек, еще около четырех тысяч обратились за медицинской помощью. На следующий день в стране прогремела вторая волна взрывов — на этот раз подорвались рации, а также мопеды и автомобили. Погибли по меньшей мере девять человек, известно о 450 пострадавших.