Сегодня 15:58 Убил мужчину и повалил десятки деревьев. Ураган устроил апокалипсис в Москве 20 июня Экстремальные погодные условия в Москве сохранятся до конца суток 20 июня 2 5 1 Эксклюзив

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Ураган «Эдгар»

Сильнейший ветер с проливными дождями обрушился на столицу в четверг, 20 июня. Ураган повалил десятки деревьев — они падали на людей, машины, дороги. От порывов гнулись рекламные щиты, летали урны и электросамокаты. На севере города из-за упавшего дерева погиб пожилой москвич. О происходящем в городе — в материале 360.ru.

У Москва-Сити ветер гнул рекламные щиты и сметал урны. В Зеленограде на Первомайской улице оборвало провода. Огромное количество заявок получают оперативные службы о поваленных деревьях, отметил источник 360.ru, приведя некоторые из них. На Большой Декабрьской улице, по его информации, дерево упало на пожилого человека. Чтобы освободить его, ствол пришлось распиливать. На место вызвали скорую. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

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На Ленинском проспекте возле магазина «ВкусВилл» при падении дерева пострадала 69-летняя женщина. У нее сильно ушибло поясницу, уточнил источник. Пенсионерку доставили в больницу.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

Около 15:00 появились данные о первом погибшем из-за непогоды. В Тимирязевском районе на Ивановской улице рядом с парком Дубки при падении очередного дерева тяжело пострадал мужчина, уточнил собеседник 360.ru. Сначала было известно о том, что ему зажало руку, на место вызвали скорую и оперативные службы. Позже выяснилось, что пенсионер скончался. В столичном СК подтвердили данные о смерти мужчины. Фото с места ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба СК по Москве / Telegram 1/2 Фото: пресс-служба СК по Москве / Telegram 2/2

«На севере Москвы на мужчину упало дерево. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия», — подчеркнули в пресс-службе. Сейчас на месте работают следователи. На Живописной улице в районе дома № 50 дерево рухнуло на трамвайные пути. На место прибыла аварийная служба. На 4-й улице 8 Марта на севере города рухнуло минимум четыре дерева, также повредив провода.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

В районе дома № 10 на улице Академика Ильюшина дерево упало на Mitsubishi Pajero с водителем внутри, добавил источник 360.ru. Мужчине зажало ногу. Прибывшие спасатели деблокировали пострадавшего. В Хамовниках дерево рухнуло на едущий по дороге Volkswagen. Травмы получил водитель иномарки, ему вызывали скорую.

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Еще одно дерево рухнуло на Волоколамском шоссе — повреждения получили от пяти до шести транспортных средств. В одной из машин тоже находился водитель. Прибывшие на место спасатели достали владельца поврежденного авто. От госпитализации он отказался. В районе станции метро «Ботанический сад» от здания оторвало куски обшивки. Атмосфера на улицах царит действительно апокалиптическая, поделились в соцсетях местные жители.

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Курьезная ситуация произошла в районе Дорогомилово. Там на площади Победы ветер уронил биотуалет, в котором находился мужчина. Причем упала конструкция дверью вниз. Пленнику помогли выбраться сотрудники экстренных служб, отметил источник 360.ru. Травм он не получил и от дальнейшей помощи отказался. На Дмитровском шоссе в одном из домов, по информации собеседника 360.ru, ветром снесло окна с 14-го этажа. Обломки рухнули на парковку.

В Московской области начали замечать обещанные синоптиками смерчи. Один из них увидели между Лобней и Шереметьевом. Появлялись в местных чатах и сообщения о смерче в районе Наро-Фоминска.

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В столичном дептрансе сообщили о временном перекрытии движения трамваев № 17 в районе Ленской и Енисейской улиц. Водителей попросили выбирать пути объезда. «Ранее на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол», — пояснили в департаменте. Два пассажира в результате получили легкие травмы, им оказали помощь на месте ЧП.

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В городском хозяйстве Москвы заявили об устранениях последствий непогоды. Порывы ветра в столице достигают 22 метров в секунду, подчеркнули в пресс-службе. Сейчас специалисты оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. «Экстремальные погодные условия сохранятся до конца суток. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду», — призвали в ведомстве.