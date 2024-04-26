ВСУ выпустили 12 мин по Новой Каховке. Есть погибший | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 13:39 ВСУ выпустили 12 мин по Новой Каховке. Есть погибший Сальдо сообщил о гибели человека при обстреле Новой Каховки Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram

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ВСУ утром 26 апреля обстреляли жилой сектор в Новой Каховке, выпустив по населенному пункту 12 мин из 120-миллиметровых минометов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В результате атаки противника погиб один человек, уточнил он. Также зафиксировали повреждения трех частных домов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram

Днем ранее ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области. В результате оказался разрушен один из многоэтажных жилых домов.

По последний данным губернатора региона Евгения Балицкого, травмы получили четыре человека. Полностью разрушило четыре квартиры. Пострадавших жильцов доставили в больницу с ранениями разной степени тяжести.

Балицкий подчеркнул, что работы на месте происшествия продолжаются. Под завалами, по его информации, может быть еще один человек.