Один человек остался под завалами поврежденного ВСУ дома в Токмаке | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 10:54 Один человек остался под завалами поврежденного ВСУ дома в Токмаке СК: один человек остается под завалами дома, поврежденного ударом ВСУ

Читать 360 в

Один человек остается под завалами многоэтажного дома, поврежденного после удара ВСУ по городу Токмаку в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщили в СК России.

По данным надзорного ведомства, в результате удара ВСУ по жилому дому в городе Токмак погиб один человек. Он, предположительно, находится под завалами. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Реклама

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале сообщил, что ранения получили четыре человека. Их срочно госпитализировали.

Четыре квартиры многоэтажки полностью разрушены. В Токмаке в том числе работают спасатели из Пензенской области.

ВСУ ударили по Токмаку 25 апреля, применив управляемые авиационные бомбы. Одна из них попала в жилой дом.