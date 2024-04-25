Как минимум три человека пострадали при ударе ВСУ по многоэтажке в Токмаке | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 18:24 Как минимум три человека пострадали при ударе ВСУ по многоэтажке в Токмаке Балицкий: ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке, три человека пострадали губернатор Запорожской области Евгений Балицкий / Telegram

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ВСУ нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Токмаке. Об атаке сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«По предварительным данным, пострадали не менее трех человек», — уточнил он.

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Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты проводят аварийно-спасательные работы. Все подробности уточняются.

Вечером 12 апреля украинские националисты также атаковали Токмак, жертвами стали 16 человек. В результате удара без газа остались 25 частных и девять многоквартирных домов. По предварительным данным, националисты применили бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB.

Ранее в четверг ВСУ также нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю в селе Новокарловка. Балицкий сообщал о погибшей семейной паре, у которой остались четверо детей.