Как минимум три человека пострадали при ударе ВСУ по многоэтажке в Токмаке | 360°

25 апреля 2024, 18:24
Как минимум три человека пострадали при ударе ВСУ по многоэтажке в Токмаке
Балицкий: ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке, три человека пострадали
ВСУ нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Токмаке. Об атаке сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«По предварительным данным, пострадали не менее трех человек», — уточнил он.
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Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты проводят аварийно-спасательные работы. Все подробности уточняются.
Вечером 12 апреля украинские националисты также атаковали Токмак, жертвами стали 16 человек. В результате удара без газа остались 25 частных и девять многоквартирных домов. По предварительным данным, националисты применили бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB.
Ранее в четверг ВСУ также нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю в селе Новокарловка. Балицкий сообщал о погибшей семейной паре, у которой остались четверо детей.
ВСУ
Запорожская область
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