«Все жили мирно в деревне». Семью погибшей в свинарнике девушки не замечали в конфликтах

Семью 17-летней девушки, погибшей в свинарнике в поселке Ушанка Красноярского края, не уличали в конфликтах. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Все жили мирно в деревне. Может, рабочие были какие-то конфликты, а я вообще не знаю», — добавил он.

В гибели девушки заметили криминальный след. По подозрению в смерти несовершеннолетней задержали жителя Ушанки, проживавшего по соседству с семьей девушки. По данным следствия, мужчина нанес юной соседке телесные повреждения, в результате чего она потеряла сознание. Подозреваемого доставили в Следственный комитет. По одной из версий, житель мог совершить преступление из-за ссоры с отцом погибшей.

Тело 17-летней девушки со следами укусов свиней обнаружили в деревянной постройке. Источник 360.ru рассказал, что погибшая с раннего возраста помогала родителям и ухаживала за скотом. В хозяйстве держали быков, коров и свиней. Животные загрызли девушку, когда никого не было дома.