Погибшая из-за свиней школьница в Красноярском крае с детства ухаживала за скотом

Источник 360.ru: свиньи никогда не нападали на погибшую в деревне Ушанке девушку

В деревне Ушанке Ужурского района свиньи насмерть загрызли 17-летнюю девушку, пока ее родители были в Красноярске. Об этом 360.ru сообщил источник.

«Ничего подобного не было никогда. Она с малолетства всегда помогала [родителям по хозяйству]», — рассказал собеседник 360.ru.

Семья держит коров, быков и свиней.

Тело 17-летней девушки со следами укусов обнаружили в хлеву. По версии следователей, причиной смерти школьницы стало нападение свиней, которых разводили ее родители. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Для установления точной причины смерти погибшей назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее стало известно о другом резонансном случае. Неаполитанский мастиф насмерть загрыз домработницу в частном доме генерального директора асфальтного завода в Мытищах. Тело 49-летней уроженки Таджикистана обнаружил сосед.