Свиньи загрызли школьницу в Красноярском крае

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Тело 17-летней девушки со следами укусов обнаружили в деревянной постройке в деревне Ушанка Ужурского района Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по региону.

По версии следователей, девушку искусали свиньи, которых разводили ее родители. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным ведомства, отец и мать погибшей днем 23 ноября поехали в Красноярск, чтобы продать мясо. Пока их не было, за хозяйством следила дочь. Следствие предполагает, что вечером она решила покормить животных и пошла в пристройку.

«Девушку обнаружил ее приятель без признаков жизни», — отметили в пресс-службе.

Точную причину смерти установят с помощью судебно-медицинской экспертизы. Расследование находится на контроле региональной прокуратуры.

Ранее искусанное тело женщины обнаружили в Казани. Оно находилось на территории производственной базы, через которую погибшая хотела срезать путь.