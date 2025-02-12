«Все было в норме». Совладелец пекарни допустила провокацию с ртутными слойками

Отравление двух москвичей пирожками с ртутью могло стать чьей-то провокацией. Об этом 360.ru заявила совладелец пекарни «Мельница» Кристина.

Днем ранее стало известно, что пострадавшие якобы купили пироги с ртутью в пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре. Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование после случившегося, заведение закрыли на время проверки.

«Это могла быть провокация, все возможно. Следствие идет. Пока нас просто проверили, сделали замеры вчера, все было в норме. Пекарню закрыли на время расследование. Думаю, мои сотрудники не могли бы такое совершить», — сказала Кристина.

По информации источника 360.ru, пострадавшие могли купить пироги с ртутью не в «Мельнице», а супермаркете «Дикси» неподалеку. Правда, представители сети позже заявили, что эти мужчины в этот магазин не заходили.

Правоохранительные органы ведут расследование дела, председатель СК Александр Бастрыкин по факту ЧП потребовал доклад.